Кабинет министров Украины позволит государственному предприятию «Энергоатом» продавать более 40% производимой электроэнергии на рыночных условиях, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 5 августа

«Энергоатом получит возможность реализовывать фактически более 40% своей электроэнергии на рыночных условиях. Это позволит предприятию получать прибыль и вовремя выплачивать зарплату, делать ремонт, это будет способствовать тому, чтобы украинский бизнес получал электроэнергию по лучшей цене», — сказал Шмыгаль.

Прикладная украинская политэкономия. Как Ахметов с друзьями съел наше будущее © РИА Новости, Ирина Александрова | Перейти в фотобанк

Очевидно, что нынешнее решение правительства в конечном итоге приведет к повышению стоимости электроэнергии для конечных потребителей, поскольку госкомпания должна будет меньше продавать электричества по минимальной цене.

Как рассказал ранее депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Андрей Герус, самым крупным покупателем электроэнергии у «Энергоатома» в последнее время была компания олигарха Рината Ахметова «Д.Трейдинг».

При этом известно, что Шмыгаль ранее работал в структурах Ахметова. Его назначение премьером связывали с усилением влияния богатейшего бизнесмена Украины.