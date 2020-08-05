«Главы государств обсудили развитие двусторонних отношений, подготовку к проведению осенью текущего года в Гродно третьего Форума регионов Беларуси и Украины. Отмечена необходимость приложить максимум усилий для того, чтобы это мероприятие дало весомые практические результаты, послужило активизации сотрудничества», — говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко, которое цитирует БелТа.
Также речь в разговоре шла о сотрудничестве двух стран на общей границе и борьбе с коронавирусной эпидемией.
Отдельно стороны затронули тему задержания в Белоруссии 33 россиян, которых официальный Минск называет «боевиками ЧВК Вагнера».
Зеленский рассказал, что некоторые из них воевали в Донбассе на стороне ЛДНР и прокуратура Украины расследует соответсвующие дела по данным эпизодам.
«Александр Лукашенко, в свою очередь, отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений», — отмечается в сообщении.
На прошлой неделе, 29 июля, в разгар предвыборной президентской кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».
Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.