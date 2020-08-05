Лидеры Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский провели в среду, 5 августа, телефонный разговор, в ходе которого обсудили целый ряд тем. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера, а также Офис украинского президента

«Главы государств обсудили развитие двусторонних отношений, подготовку к проведению осенью текущего года в Гродно третьего Форума регионов Беларуси и Украины. Отмечена необходимость приложить максимум усилий для того, чтобы это мероприятие дало весомые практические результаты, послужило активизации сотрудничества», — говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко, которое цитирует БелТа. Названа дата официального визита Зеленского в Белоруссию © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Также речь в разговоре шла о сотрудничестве двух стран на общей границе и борьбе с коронавирусной эпидемией.

Отдельно стороны затронули тему задержания в Белоруссии 33 россиян, которых официальный Минск называет «боевиками ЧВК Вагнера».

Зеленский рассказал, что некоторые из них воевали в Донбассе на стороне ЛДНР и прокуратура Украины расследует соответсвующие дела по данным эпизодам.

«Александр Лукашенко, в свою очередь, отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений», — отмечается в сообщении.

На прошлой неделе, 29 июля, в разгар предвыборной президентской кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.