Независимые наблюдатели зафиксировали 2056 нарушений избирательного законодательства в первый день досрочного голосования на выборах президента Белоруссии. Об этом 5 августа сообщает Sputnik

Российские наблюдатели будут работать на выборах в Белоруссии в составе миссии СНГ © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк сказали в инициативе по наблюдению за выборами «Честные люди».

О зафиксированных нарушениях заявляла и инициатива «Правозащитника за свободные выборы».

Глава ЦИК Лидия Ермошина подтверждала, что жалобы действительно поступают.

«Они связаны с одним: не все наблюдатели, которые пришли, попали на избирательные участки», — заявила руководительница Центризбиркома.

По данным Центризбиркома, в первый день в выборах приняли участие чуть менее 5% избирателей.

Досрочное голосование продлится на выборах до 8 августа включительно. Основной день голосования назначен на 9 августа. За пост президента сражаются пять кандидатов: Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев, Сергей Черечень, Анна Канопацкая и Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж Светланы Тихановской, которую СМИ называют основным соперником Лукашенко.