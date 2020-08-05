Наблюдатели от России будут работать на выборах президента Белоруссии в составе миссии от СНГ. Об этом 4 июля сообщила пресс-служба посольства РФ в республике

В посольстве России в Белоруссии состоялась встреча посла РФ Дмитрия Мезенцева с председателем исполнительного комитета — исполнительным секретарем Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергеем Лебедевым.

«Были обсуждены вопросы взаимодействия российских дипломатов с наблюдателями от России, которые будут работать в составе миссии от стран СНГ на выборах президента республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Эмоции Лукашенко и шанс для оппозиции. Эксперты о Белоруссии перед выборами © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко.

ЦИК РФ не будет наблюдать за выборами в республике, так как не получал приглашения от белорусской стороны, а также считает невозможным направить наблюдателей из-за пандемии коронавируса.