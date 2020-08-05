Энергохолдинг ДТЭК олигарха Рината Ахметова покупает электроэнергию, произведенную украинским «Энергоатомом», вместо того чтобы загрузить работой собственные угольные теплоэлектростанции и дать работу шахтерам, сообщил депутат Верховной Рады Андрей Герус на своей странице в Facebook

По его словам, 27 июля «Энергоатом» провел аукцион по продаже 1564 тыс. МВт-ч электроэнергии, где крупнейшим покупателем электроэнергии стал «Д.Трейдинг» — трейдер из группы компаний ДТЭК.

Компания купила 500 МВт электричества, вместо того чтобы сгенерировать этот объем на тепловых электростанциях.

«Очевидно, что эта электроэнергия будет поставлена конечным промышленным потребителям. Итак, соответствующие объемы не будут сделаны на угольных ТЭС ДТЭК, это эквивалент примерно 500 тыс. тонн невостребованного угля. Ничего противозаконного, просто это очень интересно смотрится на фоне якобы заботы о шахтерах, когда еще несколько недель назад проводились пикеты, чтобы государство было обязано покупать уголь частной компании ДТЭК (по премиальным ценам)», — написал Герус.

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«Государство не может полностью использовать атомные блоки, чтобы не уменьшать долю рынка для дорогих частных компаний. Но компания ДТЭК может покупать атомную электроэнергию для поставок своим конечным потребителям, не используя уголь своих частных шахт», — написал он.

Также Герус отметил, что если на Украине электроэнергию на аукционе покупает трейдер компании ДТЭК, то это называется свободным рынком. А если другие трейдеры, то это «торговля воздухом».

По его словам, если электроэнергию импортирует ДТЭК, то это свободный конкурентный рынок, а если монополия на импорт потеряна и импортом занимается много трейдеров, то это называется предательством и энергетической капитуляцией.

«Примечательно, что против импорта ДТЭК начал выступать, когда монопольные позиции были утрачены, а среди импортеров началась острая конкуренция», — добавил Герус.

В июне несколько сотен шахтеров из Донецкой, Львовской и Волынской областей, включая «ДТЭК Добропольеуголь», что находится в аренде у компании «ДТЭК» Рината Ахметова, объявили бессрочную акцию протеста под Офисом президента.

Шахтеры среди прочего требовали обеспечить украинскому углю гарантированный рынок сбыта.