«Киевский областной лабораторный центр подтвердил вчера днем наличие коронавируса у двух заместителей председателя КОГА. Был оперативно выявлен круг контактных лиц. Вечером им сделали ПЦР-тесты. Среди них новых случаев коронавируса не выявили», — говорится в посте.
Глава госадминистрации Василий Володин подчеркнул, что ведомство работает в штатном режиме с соблюдением всех санитарных норм.
«Должностные обязанности заболевших заместителей временно взяли на себя их коллеги. Поэтому все процессы в области под контролем. Желаю всем здоровья и еще раз прошу соблюдать правила карантина», — сказал Володин.
Сейчас заболевшие находятся под наблюдением врачей на самоизоляции.