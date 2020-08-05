Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
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«Киевский областной лабораторный центр подтвердил вчера днем наличие коронавируса у двух заместителей председателя КОГА. Был оперативно выявлен круг контактных лиц. Вечером им сделали ПЦР-тесты. Среди них новых случаев коронавируса не выявили», — говорится в посте.

Глава госадминистрации Василий Володин подчеркнул, что ведомство работает в штатном режиме с соблюдением всех санитарных норм.

«Должностные обязанности заболевших заместителей временно взяли на себя их коллеги. Поэтому все процессы в области под контролем. Желаю всем здоровья и еще раз прошу соблюдать правила карантина», — сказал Володин.

Сейчас заболевшие находятся под наблюдением врачей на самоизоляции.

 