COVID-19 выявили у двоих сотрудников Киевской ОГА. Об этом 5 августа сообщили на странице администрации в Facebook

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк говорится в посте.

Глава госадминистрации Василий Володин подчеркнул, что ведомство работает в штатном режиме с соблюдением всех санитарных норм.

«Должностные обязанности заболевших заместителей временно взяли на себя их коллеги. Поэтому все процессы в области под контролем. Желаю всем здоровья и еще раз прошу соблюдать правила карантина», — сказал Володин.

Сейчас заболевшие находятся под наблюдением врачей на самоизоляции.