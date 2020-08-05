Жителям столицы Ливана рекомендовано не выходить на улицы, потому что есть опасность химического загрязнения, рассказала гражданка Украины Ольга Эль Хелу, которая проживает в Бейруте. Ее слова приводит телеканал «112 Украина»

Ольга сообщила, что в момент взрыва находилась дома со своей дочерью и почувствовала такой толчок, как во время землетрясения, а уже через минуту прогремел взрыв.

«Настолько сильный, что его было слышно в разных концах Бейрута. Я не знаю, каким чудом, но слава Богу, в нашем доме ничего не пострадало. В этот момент мой муж находился на работе, а это фактически 2 км от взрыва. Бейрут сейчас полностью в руинах, и то место, где он работал, стерто с лица земли», — рассказала она.

Украинское судно пришвартовалось в Бейруте за день до взрыва — СМИ © REUTERS, Mohamed Azakir

Местным жителям рекомендовано пока не выходить на улицы, потому что есть опасность химического загрязнения, добавила она.

4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв, погибло более 100 человек, более 4 тыс. пострадало.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что среди пострадавших от взрыва в Бейруте украинцев нет, однако в МИД страны отметили, что им неизвестно количество сограждан, находящихся в Ливане.