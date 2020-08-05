Ольга сообщила, что в момент взрыва находилась дома со своей дочерью и почувствовала такой толчок, как во время землетрясения, а уже через минуту прогремел взрыв.
«Настолько сильный, что его было слышно в разных концах Бейрута. Я не знаю, каким чудом, но слава Богу, в нашем доме ничего не пострадало. В этот момент мой муж находился на работе, а это фактически 2 км от взрыва. Бейрут сейчас полностью в руинах, и то место, где он работал, стерто с лица земли», — рассказала она.
По ее словам, незадолго перед взрывом ее супруг вышел на улицу, что помогло ему избежать травм.
Местным жителям рекомендовано пока не выходить на улицы, потому что есть опасность химического загрязнения, добавила она.
4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв, погибло более 100 человек, более 4 тыс. пострадало.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что среди пострадавших от взрыва в Бейруте украинцев нет, однако в МИД страны отметили, что им неизвестно количество сограждан, находящихся в Ливане.