Шансов поднять экономику Белоруссии до уровня, сравнимого с Западной Европой, у Александра Лукашенко нет, и окно возможностей для модернизации белорусской экономики уже закрылось. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец

Лукашенко делает ставку на силовиков, но может проиграть слабой женщине, утверждают западные СМИ © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Это приватизация, оптимизация производств, сокращение персонала, его переобучение и трудоустройство. Только в этом случае белорусские предприятия будут конкурентоспособны на международных рынках. Это приход внешнего иностранного капитала, который будет вкладываться в эти предприятия и модернизировать их. Все это очень болезненно с социальной точки зрения», — объяснил Алексей Зубец.

К сожалению, для белорусского населения окно возможностей для модернизации экономики, которая бы не привела к серьезным социально-экономическим проблемам, уже закрылось, добавил собеседник идания.

9 августа в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован.

Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

Полностью интервью можно прочитать здесь.