Потому что если говорить о возможностях повышения производительности труда, то оно потребует полного слома той экономики, которую белорусский президент построил
«Это приватизация, оптимизация производств, сокращение персонала, его переобучение и трудоустройство. Только в этом случае белорусские предприятия будут конкурентоспособны на международных рынках. Это приход внешнего иностранного капитала, который будет вкладываться в эти предприятия и модернизировать их. Все это очень болезненно с социальной точки зрения», — объяснил Алексей Зубец.
К сожалению, для белорусского населения окно возможностей для модернизации экономики, которая бы не привела к серьезным социально-экономическим проблемам, уже закрылось, добавил собеседник идания.
9 августа в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован.
Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.
Полностью интервью можно прочитать здесь.