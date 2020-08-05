Наблюдатели от российского Центризбиркома не будут работать на выборах президента Белоруссии, которые состоятся 9 августа. Об этом 5 августа РИА Новости рассказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова

«ЦИК России не получала традиционного официального приглашения со стороны своих белорусских коллег», — сообщила Памфилова.

Она добавила, что российские наблюдатели не вошли также в состав миссий Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) при ОБСЕ и СНГ.

Глава Центризбиркома пояснила, что БДИПЧ слишком поздно получила приглашение, а решение не отправлять российских наблюдателей от миссии СНГ принято с учетом «мягко говоря, весьма специфического отношения белорусского руководства к коронавирусной пандемии».

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко. Досрочное голосование стартовало во вторник, 4 августа. Олег Неменский: У белорусской оппозиции появился шанс благодаря ошибкам власти © РИА Новости, Нина Зотина

К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.