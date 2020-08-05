В Белоруссии во вторник, 4 августа, стартовало досрочное голосование на выборах президента республики. Согласно опубликованным 5 августа данным на сайте Центризбиркома, за один день на участки пришли 4,98% избирателей

Досрочное голосование продлится до 8 августа. Избирательные участки будут работать с 10 до 14 и с 16 до 19. Основной день голосования состоится в воскресенье, 9 августа.

По данным ЦИК, наибольшая явка в первый день была зафиксирована в Гомельской области (7,55%), Витебской области (5%), Минской области (4,69%), Могилевской области (4,69%). В столице на участки пришли 4,77% голосующих. Самая низкая явка была отмечена в Гродненской области — 3,39%.

Неменский рассказал, при каких условиях белорусскую оппозицию ждет успех на выборах © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.