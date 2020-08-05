Сообщается, что белорусский посол в Киеве Игорь Сокол встретился с вице-премьером Украины Алексеем Резниковым.
«В ходе состоявшегося конструктивного диалога обсуждены ход подготовки к официальному визиту президента Украины в Республику Беларусь и к третьему Форуму регионов Беларуси и Украины, а также вопросы развития торгово-экономического сотрудничества двух стран», — рассказали в пресс-службе посольства.
Белорусский дипломат проинформировал украинского вице-премьера об итогах второго заседания белорусского организационного комитета по проведению регионального белорусско-украинского форума и передал официальные приглашения принять в нем участие.
Отмечается, что в настоящее время Минск и Киев считают приоритетным вопросом восстановление двусторонней торговли, которая значительно сократила свои объемы в результате пандемии коронавируса: за последние полгода товарооборот Белоруссии с Украиной составил два миллиарда долларов (снижение на 24,8%), экспорт — 1,3 миллиарда долларов (снижение на 28,6%), импорт — 0,7 миллиарда долларов (снижение на 16,7%).
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии пройдут выборы президента. Действующий глава государтсва Александр Лукашенко планирует переизбраться на шестой срок подряд.