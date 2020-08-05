Угрожавшая президенту Украины Владимиру Зеленскому убийством националистка Маруся Зверобой высказала все, что думает о первом президенте Украины Леониде Кравчуке, назначенном главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске. Видео ее заявления опубликовал в Telegram-канал «Сок»

В своем недавнем интервью Кравчук мло того, что говорил на русском языке, так еще и сказал, что Украине в будущем стоить наладить нормальные деловые отношения и разрешить все споры со своими соседями.

«Малорос, который не может говорить по-русски. Эта гнида с того времени, когда ломали украинский язык… Ты проститутка старая. Ты сдал Украину. Ты не дал нам стать на ноги и подложил нас под Россию», — прокомментировала националистка высказывания экс-президента.

«Маруся-атаманша», или чем знаменита Зверобой из «Правого сектора»* © Facebook, Маруся Звіробій Леонид Кравчук, так как «даже Кучма не пошел на это».

В октябре 2019 года Зверобой вместе со своей подругой Софией Фединой, депутатом Верховной Рады от «Европейской солидарности» Петра Порошенко, записали видео, в котором обматерили Зеленского за его визит в Золотое Луганской области и его встречу с участниками незаконных добровольческих батальонов.

Они заявили, что Зеленского убьют, если он продолжит свои поездки в Донбасс, в частности, по из словам, его могут взорвать или расстрелять.

Против Зверобой СБУ открыло уголовное дело, однако суд оставил ее на свободе из-за нежелания прокуроров применить к ней какую-либо меру пресечения.