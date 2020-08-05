Украинское судно пришвартовалось в Бейруте за день до взрыва — СМИ

У эпицентра взрыва в Бейруте было пришвартовано судно, недавно прибывшее из украинского Мариуполя. Об этом 5 августа сообщает Telegram-канал extravaganza

«Есть информация, что у самого эпицентра взрыва было пришвартовано судно Mero Star, которое прибыло в Бейрут незадолго до взрыва из Мариуполя», — говорится в посте.

По данным из открытых источников, 17 июля это судно вышло из порта Мариуполя, а 3 августа пришвартовалось в порту Бейрута. Корабль ходил под флагом Сьерра-Леоне.