Украинское судно пришвартовалось в Бейруте за день до взрыва — СМИ

«Есть информация, что у самого эпицентра взрыва было пришвартовано судно Mero Star, которое прибыло в Бейрут незадолго до взрыва из Мариуполя», — говорится в посте.
По данным из открытых источников, 17 июля это судно вышло из порта Мариуполя, а 3 августа пришвартовалось в порту Бейрута. Корабль ходил под флагом Сьерра-Леоне.
Во вторник, 4 августа, в порту Бейрута произошло несколько взрывов, в результате которых погибли больше 100 человек, около 4 тысяч получили ранения. По предварительной версии, причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали почти три тысячи тонн конфиската — аммиачной селитры, хранившейся в порту с 2014 года.