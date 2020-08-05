Украинский комик, участник студии «Квартал 95» Александр Пикалов переболел коронавирусом. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном 4 августа на YouTube-канале «Зе Интервьюер»

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Состояние было такое, будто сбила машина. В моей жизни было, когда меня сбивала машина, я тогда был на мотоцикле, поэтому знаю, что это такое. У меня была классическая форма болезни: температура 37,5 восемь дней. Ломило все тело. В общем, чувствовал себя полным дураком», — рассказал он.

Пикалов добавил, что недавно сдал повторный тест на коронавирус. Анализ комика показал отрицательный результат.

«У меня теперь есть антитела к коронавирусу… Я благодарен всем докторам, которые меня терпели в этой больнице. Спасибо вам, что я жив, здоров, пью и курю. Все работает», — подытожил он.