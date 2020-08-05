«В ходе подготовки к реставрации памятника культурного наследия, известного как «дача Хрущева» по ул. Герцена, 14, общественность узнала, что земельный участок с кадастровым номером 8000000000:91:093:0018 по указанному адресу получил в свое время целевое назначение «для строительства жилого дома со встроено-пристроенными помещениями, наземными и подземными паркингами», — сказано в обращении депутата.
Он также обратил внимание на то, что земельный участок находится в кадастровых границах ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии имени академика А.Н. Лукьяновой НАМН Украины», хотя не имеет никакого отношения к учреждению.
В связи с этим народный избранник обратился к директору Департамента градостроительства и архитектуры киевской мэрии Александру Свистунову с просьбой проверить, выдавались ли градостроительные условия и ограничения для участка.