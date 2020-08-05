Очередной памятник культурного наследия в украинской столице, известный у киевлян под названием «Дача Хрущева», теперь может быть снесен, а на его месте - построен жилой дом, рассказал депутат Киевсовета Сергей Башлаков. Его слова 5 августа приводит местное интернет-издание «СтройОбзор»

«В ходе подготовки к реставрации памятника культурного наследия, известного как «дача Хрущева» по ул. Герцена, 14, общественность узнала, что земельный участок с кадастровым номером 8000000000:91:093:0018 по указанному адресу получил в свое время целевое назначение «для строительства жилого дома со встроено-пристроенными помещениями, наземными и подземными паркингами», — сказано в обращении депутата.

Зеленский отдохнет на даче Хрущева у Крыма © пресс-служба президента Украины

В связи с этим народный избранник обратился к директору Департамента градостроительства и архитектуры киевской мэрии Александру Свистунову с просьбой проверить, выдавались ли градостроительные условия и ограничения для участка.