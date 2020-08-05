Заслуженная артистка Белоруссии Анжелика Агурбаш на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором присутствуют символы, используемые в агитации Светланы Тихановской. Об этом на днях сообщило издание Telegraf.by

На снимке, который певица опубликовала в сториз, она показывает победный жест, а неизвестный мужчина рядом с ней — кулак. На фото также есть изображение сердца. Все эти три символа широко используются командой Тихановской.

Кроме того, Агурбаш и ее спутник были одеты в одежду белого и красного цветов, а на фото стоит хештег #Беларусь.

У белорусских протестов женское лицо. Кто такие Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова, бросившие вызов Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, лидер движения «Говори правду!» Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической Грамады Сергей Черечень, Светлана Тихановская, супруга блогера Сергея Тихановского.

Кандидатам Виктору Бабарико и Валерию Цепкало было отказано в регистрации.