На снимке, который певица опубликовала в сториз, она показывает победный жест, а неизвестный мужчина рядом с ней — кулак. На фото также есть изображение сердца. Все эти три символа широко используются командой Тихановской.
Кроме того, Агурбаш и ее спутник были одеты в одежду белого и красного цветов, а на фото стоит хештег #Беларусь.
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии пройдут президентские выборы. На пост главы государства претендуют: действующий президент Александр Лукашенко, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, лидер движения «Говори правду!» Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической Грамады Сергей Черечень, Светлана Тихановская, супруга блогера Сергея Тихановского.
Кандидатам Виктору Бабарико и Валерию Цепкало было отказано в регистрации.