«Это то, что Россия закрыла свой внутренний рынок для украинских поставок. То же самое может произойти и при ухудшении отношений с Белоруссией. Если Россия закроет свой машиностроительный рынок для белорусских поставок и сумеет передать эти затраты российским производителям, мы получим внутри себя рынок на несколько миллиардов долларов. Это будет очень серьезный стимул для российской экономики», — рассказал эксперт.
9 августа в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован.
Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.
Полностью интервью можно прочитать здесь.