Кризис 2014 года нанес большой ущерб всем странам, в том числе и России, но у него было огромное преимущество, которое подстегнуло российскую экономику, рассказал в интервью изданию Украина.ру доктор экономических наук Алексей Зубец

«Это то, что Россия закрыла свой внутренний рынок для украинских поставок. То же самое может произойти и при ухудшении отношений с Белоруссией. Если Россия закроет свой машиностроительный рынок для белорусских поставок и сумеет передать эти затраты российским производителям, мы получим внутри себя рынок на несколько миллиардов долларов. Это будет очень серьезный стимул для российской экономики», — рассказал эксперт.

Коммунальный коллапс для белорусской оппозиции. Как противников Лукашенко лишили улицы © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован.

Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

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