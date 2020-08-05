Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 4 августа в интервью «Настоящему времени» рассказала, что ей звонили неизвестные и угрожали тюрьмой

Тихановская ответила на слова Лукашенко о трех несчастных девчонках © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Однако в конечном итоге она приняла решение продолжать борьбу.

«Объективных причин меня сажать в тюрьму или детей забирать в детдом нет. И если я приму какие-то меры безопасности, то этого можно будет избежать. Это был один аргумент в пользу того, что мне стоит идти дальше», — объяснила Тихановская.

Тихановская — зарегистрированный участник выборов, которые пройдут в Белоруссии 9 августа. Она стала кандидатом, так как в кампании не смог принять участие ее муж, блогер Сергей Тихановский. После того как ЦИК не зарегистрировала как участников еще двоих оппозиционных политиков Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, их штабы объединились со штабом Тихановской. Сергей Тихановский и Бабарико были задержаны белорусскими силовиками, а Цепкало вместе с детьми покинул республику.