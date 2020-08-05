«Это был звонок с украинского номера: "Меня просили передать, что если вы сейчас не остановитесь, лучше остановитесь, иначе есть достоверная информация, что вас посадят в тюрьму, а детей заберут в детдом". Ну это такое, знаете, было так низко и подло. Я никогда с этим не сталкивалась и как мама, конечно, очень запаниковала. И решила: "Ну куда, это мои дети, и я должна их защищать"», — рассказала Тихановская.
Однако в конечном итоге она приняла решение продолжать борьбу.
«Объективных причин меня сажать в тюрьму или детей забирать в детдом нет. И если я приму какие-то меры безопасности, то этого можно будет избежать. Это был один аргумент в пользу того, что мне стоит идти дальше», — объяснила Тихановская.
Тихановская — зарегистрированный участник выборов, которые пройдут в Белоруссии 9 августа. Она стала кандидатом, так как в кампании не смог принять участие ее муж, блогер Сергей Тихановский. После того как ЦИК не зарегистрировала как участников еще двоих оппозиционных политиков Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, их штабы объединились со штабом Тихановской. Сергей Тихановский и Бабарико были задержаны белорусскими силовиками, а Цепкало вместе с детьми покинул республику.