Министерству иностранных дел Украины неизвестно, сколько всего украинцев пребывает в Бейруте в данный момент, сказал начальник отдела менеджмента кризисной ситуации департамента консульской службы МИД Максим Коваленко в комментарии телеканалу «Украина 24» 5 августа

В свою очередь премьер-министр страны Денис Шмыгаль отметил, что, по предварительным информации, среди пострадавших от взрывов в столице Ливана Бейруте граждан Украины нет.

«Ужасная трагедия в Бейруте. Мои соболезнования всем, кто пострадал и потерял родных и близких. Сейчас, по данным украинского посольства в Ливане, информации о пострадавших украинцах нет. Внимательно следим за ситуацией», — сообщил Шмыгаль в Twitter.

Трамп назвал разрушительный взрыв в Бейруте «атакой» © AP, Alex Brandon

Власти придерживаются версии, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали почти три тысячи тонн конфиската — аммиачной селитры, хранившейся в порту с 2014 года.