В свою очередь премьер-министр страны Денис Шмыгаль отметил, что, по предварительным информации, среди пострадавших от взрывов в столице Ливана Бейруте граждан Украины нет.
«Ужасная трагедия в Бейруте. Мои соболезнования всем, кто пострадал и потерял родных и близких. Сейчас, по данным украинского посольства в Ливане, информации о пострадавших украинцах нет. Внимательно следим за ситуацией», — сообщил Шмыгаль в Twitter.
Более 100 человек погибли в результате двух взрывов в Бейруте, их число еще может увеличиться, общее число пострадавших превышает 4000 человек. Такие данные предоставил ливанский Красный Крест.
Власти придерживаются версии, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали почти три тысячи тонн конфиската — аммиачной селитры, хранившейся в порту с 2014 года.