«Белорусская оппозиция не борется за проценты на выборах, тем более что эти проценты рисуются, об этом говорил сам Лукашенко. Так что белорусская оппозиция борется за смену системы, и единственным успехом можно будет считать успешные протестные движения после выборов по непризнанию их результатов. То есть насколько им удастся раскачать народ, чтобы массово выйти на улицы», — заявил эксперт.
Неменский также отметил, что если нынешняя власть в оставшееся перед выборами время продолжит допускать новые серьезные ошибки, то успешный исход для оппозиционеров исключать не стоит.
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