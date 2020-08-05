Вассерман описал, какой ущерб России нанесет превращение Белоруссии в «Северную Украину»
Вассерман описал, какой ущерб России нанесет превращение Белоруссии в «Северную Украину»
© РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк
«Белорусская оппозиция не борется за проценты на выборах, тем более что эти проценты рисуются, об этом говорил сам Лукашенко. Так что белорусская оппозиция борется за смену системы, и единственным успехом можно будет считать успешные протестные движения после выборов по непризнанию их результатов. То есть насколько им удастся раскачать народ, чтобы массово выйти на улицы», — заявил эксперт.

Неменский также отметил, что если нынешняя власть в оставшееся перед выборами время продолжит допускать новые серьезные ошибки, то успешный исход для оппозиционеров исключать не стоит.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.    