Единственным успешным исходом президентских выборов для белорусской оппозиции может считаться лишь полное свержение нынешней власти Александра Лукашенко, считает ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

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