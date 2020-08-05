Основная соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская ответила на заявление, в котором он назвал ее вместе с соратницами тремя несчастными девчонками. Об этом 4 августа сообщает РБК

У белорусских протестов женское лицо. Кто такие Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова, бросившие вызов Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Но о том, что три девчонки, ну не соврал же… Три боевые подруги, три соратницы — так получилось, что пришлось встать вместо своих мужчин», — отметила Тихановская.

Накануне в ходе ежегодного послания Национальному собранию и народу Лукашенко заявил, что лица объединенной команды оппозиции — кандидат Светлана Тихановская, жена экс-кандидата Валерия Цепкало Вероника и глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова — не понимaют, что говорят.

«Целая армия интернет-троллей, информационных провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Что вы творите? Нашли трех несчастных девчонок… Они же не понимают, что говорят и что творят», — заявил белорусский президент.

Тихановская — зарегистрированный участник выборов, которые пройдут в Белоруссии 9 августа. Она стала кандидатом, так как в кампании не смог принять участие ее муж, блогер Сергей Тихановский. После того как ЦИК не зарегистрировала как участников еще двух оппозиционных политиков Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, их штабы объединились со штабом Тихановской. Сергей Тихановский и Бабарико были задержаны белорусскими силовиками, а Цепкало вместе с детьми покинул республику.