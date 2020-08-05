«Вероятность того, что он выдаст граждан Украины, есть. Мы уже видели, как украинских граждан выдавал союзный с нами Казахстан. Так что все зависит от хода переговоров, но несомненно, что переговоры эти для Белоруссии касаются не столько судьбы этих граждан, сколько судьбы отношений между двумя странами», — отметил эксперт.
По его словам, к 7 августа задержанным россиянам должны быть выдвинуты официальные обвинения.
29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».
Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.