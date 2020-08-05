Вероятность того, что Белоруссия выдаст Украине задержанных российских граждан, существует, однако все зависит от того, сумеет ли белорусская сторона до выборов официально их обвинить, считает ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Вероятность того, что он выдаст граждан Украины, есть. Мы уже видели, как украинских граждан выдавал союзный с нами Казахстан. Так что все зависит от хода переговоров, но несомненно, что переговоры эти для Белоруссии касаются не столько судьбы этих граждан, сколько судьбы отношений между двумя странами», — отметил эксперт.

По его словам, к 7 августа задержанным россиянам должны быть выдвинуты официальные обвинения.

Олег Неменский: У белорусской оппозиции появился шанс благодаря ошибкам власти © РИА Новости, Нина Зотина

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.

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