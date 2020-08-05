«Их историческая родина — Московия, я очень хочу, чтобы им там было комфортно. Упаковали манатки — и туда уехали», — сказала Фарион.
Фарион не раз выступала против использования русского языка на Украине. Так, в 2013 году она, будучи депутатом Рады от партии «Свобода», предложила избавиться от термина «Великая Отечественная война».
В 2015 году СК России возбудил уголовное дело в отношении Фарион по подозрению в подстрекательстве к совершению убийства и возбуждении вражды. Следствие утверждало, что Фарион выступила с призывами к «действиям, побуждающим уничтожать Россию как государство и русских как группу лиц по национальному признаку».
В 2019 году Фарион потребовала заключить в тюрьму нынешнего президента Украины Владимира Зеленского (тогда он выступал кандидатом на выборах) за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.