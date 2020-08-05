Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером вторника. По данным властей, повреждена половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По предварительной версии, причиной взрыва стали ненадлежащие условия хранения 2750 тонн аммиачной селитры в порту Бейрута.
«Мы располагаем данными о более чем 4000 раненых, состояние некоторых из них оценивается как тяжелое; а также о погибших, число которых может достигать сотни. Часть жертв продолжают находиться под завалами рухнувших зданий», — заявил генеральный секретарь Ливанского общества Красного Креста Жорж Катана.
Он сообщил, что его организация продолжает получать данные о погибших, раненых, а также заблокированных в разрушенных зданиях людях. Катана также призвал власти вывозить раненых за пределы Бейрута в связи с переполненностью больниц.