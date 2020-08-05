Число погибших в результате взрыва, который произошел в столице Ливана во вторник, 4 августа, может достигать 100 человек. Еще 4 тысячи получили ранения. Об этом в среду, 5 августа, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на телеканал LBC

Трамп назвал разрушительный взрыв в Бейруте «атакой» © AP, Alex Brandon

«Мы располагаем данными о более чем 4000 раненых, состояние некоторых из них оценивается как тяжелое; а также о погибших, число которых может достигать сотни. Часть жертв продолжают находиться под завалами рухнувших зданий», — заявил генеральный секретарь Ливанского общества Красного Креста Жорж Катана.

Он сообщил, что его организация продолжает получать данные о погибших, раненых, а также заблокированных в разрушенных зданиях людях. Катана также призвал власти вывозить раненых за пределы Бейрута в связи с переполненностью больниц.