Федеральное бюро расследований США провело обыски в компании Optima Management Group, связанной с украинским олигархом Игорем Коломойским. Об этом 5 августа сообщает Bloomberg

Коломойский связан с фирмой, которая «кинула» украинскую оборонку на $8 млн – СМИ © скриншот с видео "Радіо Свобода" операцию в Кливленде и Майами по адресам, которые совпадают с адресами офисов компании Optima Management Group. В рамках операции никого не задержали.

При этом на фотографиях, которые опубликовали местные СМИ Кливленда, видно, как из здания компании агенты ФБР выносят коробки. По информации агентства, Optima была частью международной схемы по выводу денег для покупки недвижимости в США.

Весной прошлого года ФБР начало расследование против Коломойского. Бюро совместно с прокуратурой северного округа штата Огайо заподозрили олигарха в финансовых преступлениях на территории США, в их число входит отмывание денег. Адвокат бизнесмена Майк Салливан заявил, что Коломойский категорически отрицает, что он занимался отмыванием каких-либо средств в Соединенных Штатах.

Компания Коломойского Chaim Schochet является одним из совладельцев Optima Management Group, которая владеет различными объектами недвижимости в США, включая офисный One Cleveland Center (один из высочайших небоскребов Кливленда).