Число задержанных на несостоявшемся пикете в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской выросло до 18. Об этом сообщила общественная кампания «Правозащитники за свободные выборы», передает 5 августа РИА Новости

Тихановская хороший оратор, но в политике неопытный и наивный человек – Безпалько © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко к месту его проведения подогнали коммунальную технику и трактор, сотрудники коммунальных служб сажали цветы на клумбах. При этом возле площадки для проведения пикеты был открыт люк, а сама площадка была огорожена турникетами.

Как пояснила Тихановская, у властей возникла «очень срочная необходимость» провести ремонтные работы на месте пикета.

Затем на место проведения демонстрации прибыли сотрудники милиции, которые призвали людей разойтись с несанкционированного мероприятия, затем прошли отдельные задержания.

По информации правозащитников, из 18 задержанных отпустили трех. В отношении одного из них составлен протокол об участии в несанкционированном мероприятии.

Акции сторонников Тихановской должны были состояться в Слуцке и Солигорске Минской области. На месте в каждом городе собрались 400-500 человек.

9 августа в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.