Рано или поздно преступники, убивавшие своих сограждан на Куликовом поле в Одессе, будут вынуждены признать свою вину за эти злодеяния. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

О политике на даче: Одесса - русский город или уже бандеровский край? © Скриншот из видео Украина.ру

По его словам, население Украины до предела устало от братоубийственной войны в Донбассе и больше не способно терпеть подобные выходки со стороны украинских властей и их сторонников.

«Только когда люди осознают, что это не какое-то внешнее вторжение, а это их внутренняя гражданская война, и что только они могут ее преодолеть и договориться друг с другом. Вот тогда они придут на то же самое Куликово поле каяться и нести цветы», — уверен Ищенко.

Политолог добавил, что нынешнему президенту Украины и его окружению необходимо лишь принять ошибочность своей политики и осознать, что Киев сам виноват в своих бедах и развязывании военного конфликта на востоке страны.