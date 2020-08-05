Это случится, подчеркнул эксперт, как только на Украине произойдет некий психологический слом, благодаря которому ситуация в стране кардинально измениться.
По его словам, население Украины до предела устало от братоубийственной войны в Донбассе и больше не способно терпеть подобные выходки со стороны украинских властей и их сторонников.
«Только когда люди осознают, что это не какое-то внешнее вторжение, а это их внутренняя гражданская война, и что только они могут ее преодолеть и договориться друг с другом. Вот тогда они придут на то же самое Куликово поле каяться и нести цветы», — уверен Ищенко.
Политолог добавил, что нынешнему президенту Украины и его окружению необходимо лишь принять ошибочность своей политики и осознать, что Киев сам виноват в своих бедах и развязывании военного конфликта на востоке страны.