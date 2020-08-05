Говоря об изменения политики Москвы в отношении Минска, белорусский лидер Александр Лукашенко имеет в виду постоянные споры вокруг энергоносителей. Об этом рассказал главный редактор сайта IMHOclub.by Алексей Дзермант

Алексей Дзермант: Лукашенко дал понять, что российская сторона должна неформально обсудить судьбу задержанных россиян © Facebook, Алексей Дзермант

«Скорее всего, тут имелись в виду постоянные споры вокруг энергоносителей. Он полагает, что споры — это переход от союзных, братских отношений к партнерским. Сведение все к экономике, к деньгам и к рыночным отношениям», — пояснил эксперт.

Политолог отметил, что Москва и Минск должны решать экономические вопросы исходя из конкретных положений договоров о Союзном государстве и Евразийском союзе, где четко прописаны разные условия и принципы экономической политики.

Позиция белорусской стороны как раз заключается в том, чтобы не вводить дополнительные условия, а выполнять договоренности, которые есть сейчас, добавил Дзермант.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

9 августа в в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».

Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.