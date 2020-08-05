Более того, продолжил эксперт, субсидирование белорусской экономики за счет энергоносителей РФ происходило достаточно продолжительное время, и для Белоруссии достаточно важны совместные сегменты из-за очень высокой степени интеграции.
«Поэтому с этой точки зрения это, конечно же, очень-очень рискованная игра в плане долгосрочной перспективы. Понятно, что инструментом воздействия Лукашенко будет труба, причем не газовая, а нефтяная», — указал Абзалов.
Политолог прогнозирует, что со стороны президента Александра Лукашенко сейчас будет жесткий сценарий, потом он попытается пойти на примирение, но осадок останется, и взаимоотношения будут достаточно спокойные.
Москва не будет активно поддерживать каких-то кандидатов, но взаимоотношения с Лукашенко поменяются, добавил он.
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9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе сам Лукашенко. К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.
Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.