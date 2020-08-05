Белоруссия из всех стран Таможенного союза больше всех выиграла от интеграции и в процентном, и в валовом соотношении. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: Белоруссию пригласили, как и Украину, в "Люблинский треугольник" - играть против России © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Поэтому с этой точки зрения это, конечно же, очень-очень рискованная игра в плане долгосрочной перспективы. Понятно, что инструментом воздействия Лукашенко будет труба, причем не газовая, а нефтяная», — указал Абзалов.

Политолог прогнозирует, что со стороны президента Александра Лукашенко сейчас будет жесткий сценарий, потом он попытается пойти на примирение, но осадок останется, и взаимоотношения будут достаточно спокойные.

Москва не будет активно поддерживать каких-то кандидатов, но взаимоотношения с Лукашенко поменяются, добавил он.

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9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе сам Лукашенко. К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.