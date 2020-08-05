Он напомнил, что рейтинг экс-президента Украины Виктора Януковича, когда он «упаковал чемоданы», был около 30%. По мнению эксперта, сравнимая поддержка есть и у Лукашенко, однако это пассивное большинство в лице бюджетников, госслужащих и пенсионеров.
А ставка, как и на Украине, в Белоруссии будет делаться на проактивное меньшинство, подчеркнул Золотарев.
«Сценарий оппозиции очевиден: непризнание итогов выборов, Майдан и попытка смещения Лукашенко. Но к такому сценарию, судя по всему, белорусские спецслужбы готовы — разбирали украинский Майдан буквально поминутно», — сказал он.
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован.
Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют основным соперником Лукашенко.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.