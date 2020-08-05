Шансы развертывания в Белоруссии украинского сценария 2014 года минимальны, так как белорусский лидер Александр Лукашенко тщательно к этому подготовился. Об этом глава аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру 4 июля

Алексей Дзермант: Лукашенко дал понять, что российская сторона должна неформально обсудить судьбу задержанных россиян © Facebook, Алексей Дзермант Виктора Януковича, когда он «упаковал чемоданы», был около 30%. По мнению эксперта, сравнимая поддержка есть и у Лукашенко, однако это пассивное большинство в лице бюджетников, госслужащих и пенсионеров.

А ставка, как и на Украине, в Белоруссии будет делаться на проактивное меньшинство, подчеркнул Золотарев.

«Сценарий оппозиции очевиден: непризнание итогов выборов, Майдан и попытка смещения Лукашенко. Но к такому сценарию, судя по всему, белорусские спецслужбы готовы — разбирали украинский Майдан буквально поминутно», — сказал он.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован.

Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют основным соперником Лукашенко.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.