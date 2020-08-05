Политолог Дмитрий Абзалов объяснил, зачем президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии выборов пошел на такой рискованный шаг, как задержание граждан РФ в Минске. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру 4 июля

Анатолий Вассерман о заявлениях Лукашенко: Он повторяет ошибки сразу двух президентов Украины © РИА Новости, Александр Натрускин

По словам Абзалова, Лукашенко пошел на такой шаг, чтобы показать Западу «руку Москвы» и попытаться таким образом отбиться от европейских санкций, которые могут последовать после выборов, и действующих американских.

При этом, как отметил эксперт, белорусский лидер понимает, что ему необходимо сохранить отношения с Россией, от которой Белоруссия зависит экономически.

«Это очень-очень рискованная игра в плане долгосрочной перспективы… Поэтому схема будет следующая: сейчас будет жесткий сценарий, потом он попытается пойти на примирение, но осадок останется, и взаимоотношения будут достаточно спокойные. Москва не будет активно поддерживать каких-то кандидатов, но взаимоотношения с Лукашенко поменяются. Они уже поменялись на самом деле», — сказал политолог.

В качестве инструмента воздействия Лукашенко он назвал нефтяную трубу, от которой зависит экспорт топлива из России.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован.

Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют основным соперником Лукашенко.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.