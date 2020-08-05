Проблема отношений России и Белоруссии состоит в том, что эти отношения декларируются союзными, но по факту никуда не движутся. Об этом рассказал политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: Россия понимает, какие настоящие рейтинги у Лукашенко © РИА Новости, Владимир Трефилов

Болкунец подчеркнул, что ситуация с задержанными гражданами России по подозрению в попытке дестабилизации обстановки нарушает все базовые принципы союзнических отношений, потому их арестовывали, а часть из них могут выдать Украине.

«То же самое касается захваченного банка или высланных российских журналистов из Белоруссии. Уже пошел на десятки счет граждан России, которых выслали из одной части Союзного государства в другую. Это Союзное государство существует в обрезанном виде, его надо реформировать, но Лукашенко в этом направлении ничего делать не будет. Это совершенно очевидно», — категоричен политолог.

Он добавил, что в случае переизбрания Лукашенко в отношениях между Россией и Белоруссией не только не будет улучшений, но это нанесет ущерб и Евразийскому экономическому союзу.

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9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе сам Лукашенко. К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

Кроме того, 29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.