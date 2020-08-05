Сейчас Россия проводит правильную политику в отношениях с Минском, дистанцируясь от проведения президентских выборов в Белоруссии. Об этом рассказал политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: Россия понимает, какие настоящие рейтинги у Лукашенко © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Это будет очень печально для российско-белорусских отношений. Россия должна работать с белорусскими гражданами, с народом. А народ избирает президента. Если президента не поддерживают в обществе, России нет смысла вмешиваться в эти выборы», — считает Болкунец.

Россия прекрасно понимает реальные цифры поддержки Лукашенко, но если Москва поддержит его публично или признает эти выборы, весь негатив падет на РФ, и это будет очень плохо, добавил политолог.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе сам Лукашенко. К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

Кроме того, 29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.