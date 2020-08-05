Россия не должна оказывать Минску никакую поддержку до тех пор, пока он не даст возможность по-настоящему пророссийским силам участвовать в политической жизни Белоруссии. Об этом рассказал политолог Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру

Алексей Кочетков: Россия в Белоруссии не должна совершить те ошибки, которые были у нее в Украине © РИА Новости, Нина Зотина Александр Лукашенко больше всего опасается конкуренции со стороны пророссийских сил, а не со стороны сил прозападных, и поэтому давно зачистил это политическое поле.

Политолог также отметил, что Россия не должна поддаваться на спекуляции относительно того, что в случае поражения Лукашенко на президентских выборах в стране якобы придут к власти прозападные силы.

«Там западников ровно столько же, сколько и в России. Не более 10%. Но мы же не боимся, что сейчас прямо произойдет либеральный реванш. Хотя у нас во власти их больше, чем в Белоруссии. Так что все это спекуляции режима. Вы дайте возможность пророссийским силам участвовать в политической жизни, и вы увидите, какой будет результат. На это и нужно упирать», — подчеркнул Кочетков.

По его мнению, в глубине белорусского народа есть пророссийские настроение, но их нужно использовать в открытом политическом пространстве.

Если же Россия продолжит эти игры, то лет через 10 она действительно потеряем Белоруссию, и она уже теряет белорусскую молодежь именно из-за политики ползучей белорусизации, которую проводит режим, добавил специалист.

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9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе сам Лукашенко. К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

Кроме того, 29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.