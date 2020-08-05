В частности, подчеркнул эксперт, глава государства, который уверен в своей поддержке, никогда бы не стал комментировать информацию о том, что его рейтинг составляет якобы 3%.
«Лукашенко два раза публично опровергал эту информацию и говорил, что его рейтинг больше. На мой взгляд, это вообще недопустимо для политика подобные темы обсуждать. Но, видимо, для него это болезненный вопрос», — считает Болкнунец.
Политолог добавил, что насколько можно судить по различным данным социологических служб, опросов и вбросов, рейтинг Лукашенко безусловно выше, чем 3%, но гораздо ниже 50%, и вряд ли превышает 10%.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
9 августа в в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе сам Лукашенко. К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.
Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.
Кроме того, 29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».
Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.