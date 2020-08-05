Руководство Белоруссии пытается в ситуации с задержанными под Минском российскими гражданами показать «руку Москвы» и таким образом попытаться отбиться от европейских санкций, которые могут пойти после президентской кампании. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Дмитрий Абзалов

«И, что самое важное, добиться отмены персональных санкций американских, которые давно лежат на семье Лукашенко. Переговоры по этому вопросу шли по закрытым каналам, [госсекретарь США Майкл] Помпео приезжал в Белоруссию. Так что Лукашенко просто пытается разыграть антимосковскую карту с целью получить серьезный инструмент для давления на протесты, которые пройдут после президентской кампании. Плюс ко всему у Лукашенко тяжелая ситуация экономическая, поэтому это попытка разыграть эту историю в расчете на внешнюю поддержку», — сказал Абзалов.

Дмитрий Абзалов: Белоруссию пригласили, как и Украину, в "Люблинский треугольник" - играть против России © РИА Новости, Владимир Трефилов

Россиян подозревают в подготовке терактов и связях с оппозиционным блогером Сергеем Тихановским.

9 августа в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован.

Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

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