Белорусские силовики 29 июля задержали 33 граждан России в санатории «Белорусочка» под Минском. По версии белорусской стороны, задержанные россияне принадлежат к полумифической «ЧВК Вагнера».
«До выборов осталось немного — несколько дней — и, чтобы поднять свой рейтинг в западных областях среди националистически настроенной части населения или по крайней мере среди той части населения, для которой интеграция с Россией не является основной ценностью, он пошел на эту провокацию. А также для того, чтобы убедить Запад в том, что он готов идти против России и что он готов идти на достаточно резкие, радикальные шаги вплоть до ареста российских граждан и даже возможной их выдаче Украине», — объяснил эксперт.
9 августа в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован.
Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.
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