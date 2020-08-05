Задержание 33 граждан России в Белоруссии - это провокация, постановка, спектакль, который осуществлен в рамках предвыборной кампании действующего президента страны Александра Лукашенко. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

Белоруссия и Майдан. Что общего у выборов 9 августа и переворотов в Киеве © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«До выборов осталось немного — несколько дней — и, чтобы поднять свой рейтинг в западных областях среди националистически настроенной части населения или по крайней мере среди той части населения, для которой интеграция с Россией не является основной ценностью, он пошел на эту провокацию. А также для того, чтобы убедить Запад в том, что он готов идти против России и что он готов идти на достаточно резкие, радикальные шаги вплоть до ареста российских граждан и даже возможной их выдаче Украине», — объяснил эксперт.

9 августа в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован.

Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

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