Первый украинский президент, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук утверждает, что, выступая на российских телеканалах, защищает интересы Украины. Он заявил об этом в недавнем интервью телеканалу «112 Украина»

Рудяков: Кравчук будет пускать пыль в глаза и ждать у моря погоды © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Ольге Скабеевой на телеканале «Россия 1». Он также пригласил журналистку на Украину, заверив, что сумеет переубедить в вопросе конфликта на Донбассе. Ряд украинских политиков выразили возмущение тем, что Кравчук согласился общаться с российским телеканалом.

«Нам нужно пользоваться всеми возможностям: мир — это главное. И я всегда говорил, не имеет значения, с кем я говорю, имеет значение, что я говорю. Я слышу сейчас, что выступаю где-то на российском телеканале. Да, я выступаю, но там я защищаю интересы Украины», — сказал Кравчук.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из России. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ, на Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.