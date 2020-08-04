За новейшую историю Белоруссии в стране пытались устроить как минимум шесть попыток «цветных революций». Такое мнение выразил госсекретарь Совбеза республики Андрей Равков 4 августа на своей странице в Facebook

Богдан Безпалько: Послание Лукашенко к белорусам - это прямые угрозы избирателям © РИА Новости, Нина Зотина Александр Лукашенко в обращении к народу и парламенту, заявил, что в Белоруссии решили отработать цветные революции с учетом новых информтехнологий. Однако, по его мнению, у этих сил ничего не выйдет, так как Минск готовит свою армию специалистов, которые смогут справиться с киберугрозами и особо сложными технологиями.

«В подтверждение прозвучавшей в послании главы государства темы цветных революций могу привести конкретный пример. Этот вывод не придуман, как это теперь модно говорить, в коридорах власти, а сделан учеными, научно-исследовательская работа проводилась в Белорусском госуниверситете. Так, начиная с 1994 года, ни одна значимая избирательная кампания в Беларуси не обходилась без внешнего вмешательства», — написал Равков.

Причем, отметил он, подобные процессы продолжаются, хотя подчас в более изощренных, нередко закамуфлированных формах.

По его мнению, одна из этих форм редполагает кардинальное демонтирование суверенитета Беларуси через изменение общественного сознания, ценностной базы населения и дискредитацию органов государственного управления.

Равков добавил, что основными драйверами в этом должны быть внешне неполитизированные структуры, негосударственные СМИ, блогосфера и социальные сети.

Выборы главы государства пройдут в республике 9 августа, в них принимают участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства, который идет на шестой срок. Во вторник в республике началось досрочное голосование.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».

Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.