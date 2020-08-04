Контактная группа по урегулированию донбасского конфликта не может заниматься вопросом возвращения Украине Крыма. Для этого нужно безотлагательно создать другую делегацию с крымскими татарами в составе. Об этом заявил первый президент Украины и представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в интервью телеканалу «112 Украина»

Кравчук назвал условие сдвига с мертвой точки переговоров о Донбассе, которое вряд ли выполнится © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Мы должны найти отдельные подходы, отдельные концептуальные решения, отдельную философию, отдельные предложения относительно Крыма. Но то, что это нужно делать, у меня нет никакого сомнения… Я бы предложил не откладывать эту тему», — сказал Кравчук.

Он также отметил, что в Конституции Украины необходимо уточнить, что Крым является не просто территориальной автономией, а национальной территорией.

«Это совсем другое толкование, позиция, совсем другая философия, совсем другие права и совсем другая структура власти», — добавил экс-президент.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, хотя Москва подчеркивала, что жители полуострова в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».