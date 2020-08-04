Главная проблема Белоруссии в части молодежной политики — это массовый отток молодых белорусов за границу на работу. Об этом в интервью директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец

Президент Александр Лукашенко в своем обращении к нации заявил, что последствия демографической ямы 90-х будут ощущаться еще 20 лет.

«Попытка сближения с Западом, которую проводит в последнее время Лукашенко, приводит к тому, что огромное количество белорусской молодежи уезжает на заработки за границу. И не только на Запад, но и в Россию. Это главная проблема — снижение привлекательности Белоруссии по сравнению с рабочей эмиграцией на Запад», — считает собеседник издания.

Страны Западной Европы, Германия, Франция, создают благоприятные условия для того, чтобы белорусы ехали туда работать.

Белорусы — это квалифицированная рабочая сила с хорошим образованием, белые христиане, которые легко интегрируются в местное население США и Европы. Это люди, которые легко найдут свое место в экономической и социальной жизни европейских государств.

«И в этом главная проблема демографии в Белоруссии. Белорусская молодежь в большей степени ориентирована на миграцию. Если мы говорим о демографическом будущем Белоруссии, то всё большее и большее количество людей хотели бы эту страну покинуть. Это показывают данные социологических опросов», рассказал Алексей Зубец.

По его словам, на постсоветском пространстве действительно есть проблемы с рождаемостью, вызванные демографической ямой 90-х годов. Однако в России это не угрожает социально-экономической стабильности, а в Белоруссии угрожает, потому что темпы отъезда молодежи из страны на работу за границу будут только расти.

9 августа в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

Полностью интервью можно прочитать здесь.