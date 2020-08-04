В своем обращении к белорусскому народу 4 августа президент Александр Лукашенко неоднократно упоминал Китай как благодетеля белорусской экономики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец

Однако Китай тоже не будет создавать какие-то производства в Белоруссии для экспорта этой продукции в КНР.

«Китайцы все свои высокотехнологичные производства держат на собственной территории. Интеграция с Белоруссией им нужна либо для поставок в Европу и Россию, либо для выкачивания технологических секретов, которые есть у белорусов, советское наследие, собственные разработки и так далее. Поэтому если Лукашенко рассчитывает на то, что Китай может помочь ему создать индустрию для экспорта высокотехнологичной продукции на внешние рынки, то он не поможет. Китайцы благотворительностью не занимаются, они действуют в собственных интереса», —

За всё хорошее против всего плохого. Что обещает Лукашенко перед выборами © REUTERS, Nikolai Petrov/BelTA Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

Полностью интервью можно прочитать здесь.