Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем обращении к народу продемонстрировал обиду на РФ за то, что она отказалась от прежней политики «нефть в обмен на поцелуи». Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: Послание Лукашенко к белорусам - это прямые угрозы избирателям © РИА Новости, Нина Зотина

Эксперт пояснил, что долгое время Россия снабжала Лукашенко миллиардами долларов, рынком сбыта, сырьем по сниженным ценам, а теперь стала вести более практичную, рациональную политику и, соответственно, сокращать дотации, субсидии, не дождавшись каких-то ответных шагов.

«Есть целая линейка товаров, которые мы не можем продавать в Белоруссии. Нам отказали в размещении военной базы, которая в условиях стагнации мировой экономики и роста напряженности нам необходима. Нам отказали в том, чтобы Белоруссия как член ОДКБ участвовала в военных операциях за пределами, собственно, Белоруссии. Ну и во многом чём другом нам тоже постоянно отказывали, утверждая, что Белоруссия — это гордая независимая, суверенная страна, которая избирает свой собственный путь», — уточнил Безпалько.

Политолог добавил, что Белоруссии не удастся проводить политику многовекторности и иметь при этом основного союзника и быть основным и единственным другом России, поскольку статус союзника и друга накладывает массу обязательств — финансовых, политических, медийных, дипломатических.

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9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

Отношения между Россией и Белоруссией вступили в полосу очередного кризиса после того, как 29 июля белорусские силовики задержали 33 граждан России в санатории «Белорусочка» под Минском. По версии белорусской стороны, задержанные россияне принадлежат к полумифической «ЧВК Вагнера».

Россиян подозревают в организации массовых беспорядков и террористических актов. Российская сторона отвергает обвинения в участии своих граждан во внутриполитических процессах в Белоруссии накануне выборов главы государства.