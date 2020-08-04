Ранее Лукашенко заявил, что Россия всегда будет ближайшим союзником Белоруссии, «даже несмотря на то, что братские отношения поменяла на партнерские».
Эксперт пояснил, что долгое время Россия снабжала Лукашенко миллиардами долларов, рынком сбыта, сырьем по сниженным ценам, а теперь стала вести более практичную, рациональную политику и, соответственно, сокращать дотации, субсидии, не дождавшись каких-то ответных шагов.
«Есть целая линейка товаров, которые мы не можем продавать в Белоруссии. Нам отказали в размещении военной базы, которая в условиях стагнации мировой экономики и роста напряженности нам необходима. Нам отказали в том, чтобы Белоруссия как член ОДКБ участвовала в военных операциях за пределами, собственно, Белоруссии. Ну и во многом чём другом нам тоже постоянно отказывали, утверждая, что Белоруссия — это гордая независимая, суверенная страна, которая избирает свой собственный путь», — уточнил Безпалько.
Политолог добавил, что Белоруссии не удастся проводить политику многовекторности и иметь при этом основного союзника и быть основным и единственным другом России, поскольку статус союзника и друга накладывает массу обязательств — финансовых, политических, медийных, дипломатических.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
Отношения между Россией и Белоруссией вступили в полосу очередного кризиса после того, как 29 июля белорусские силовики задержали 33 граждан России в санатории «Белорусочка» под Минском. По версии белорусской стороны, задержанные россияне принадлежат к полумифической «ЧВК Вагнера».
Россиян подозревают в организации массовых беспорядков и террористических актов. Российская сторона отвергает обвинения в участии своих граждан во внутриполитических процессах в Белоруссии накануне выборов главы государства.