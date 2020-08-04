Если бы президент Александр Лукашенко смог за пять лет увеличить зарплату в два раза, то стал бы чемпионом мира по росту зарплат, сумев обеспечить такие темпы. Об в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец

Алексей Зубец о заявлениях Лукашенко: Окно возможностей для модернизации белорусской экономики уже закрылось © Youtube / Алексей Зубец Алексея Зубца, белорусский лидер имел в виду не реальную заработную плату, а номинальную.

«А какая будет инфляция? Если инфляция составит те самые 20%, то она съест прирост номинальной зарплаты. Инфляция в Белоруссии достаточно высокая — 5% и больше. В случае продолжения экономического кризиса инфляция может составить 10-15% годовых», — рассказал он.

Например, в 2012 году в Белоруссии инфляция была почти стопроцентной, когда возникли проблемы с курсом валют. И несколько лет после этого держалась на уровне 20%, упав относительно недавно

«Но если экономические проблемы возобновятся в стране, она легко может составить 20% и более. Это значит, что номинальное увеличение зарплаты пойдет на покрытие увеличения цен, и в реальном исчислении жители Белоруссии будут жить хуже, чем сегодня. Это такой дешевый даже не популизм, а обман собственного населения. Что толку населению от номинального размера зарплаты, если в реальном исчислении ее съест инфляция?», считает Алексей Зубец.

9 августа в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

Полностью интервью можно прочитать здесь.