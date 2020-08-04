В своем обращении к нации Александр Лукашенко заявил, что «в будущей пятилетке средняя заработная плата в Беларуси вырастет не в пять, не в десять, а в два раза». По словам Алексея Зубца, белорусский лидер имел в виду не реальную заработную плату, а номинальную.
«А какая будет инфляция? Если инфляция составит те самые 20%, то она съест прирост номинальной зарплаты. Инфляция в Белоруссии достаточно высокая — 5% и больше. В случае продолжения экономического кризиса инфляция может составить 10-15% годовых», — рассказал он.
Например, в 2012 году в Белоруссии инфляция была почти стопроцентной, когда возникли проблемы с курсом валют. И несколько лет после этого держалась на уровне 20%, упав относительно недавно
«Но если экономические проблемы возобновятся в стране, она легко может составить 20% и более. Это значит, что номинальное увеличение зарплаты пойдет на покрытие увеличения цен, и в реальном исчислении жители Белоруссии будут жить хуже, чем сегодня. Это такой дешевый даже не популизм, а обман собственного населения. Что толку населению от номинального размера зарплаты, если в реальном исчислении ее съест инфляция?», считает Алексей Зубец.
9 августа в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.
Полностью интервью можно прочитать здесь.