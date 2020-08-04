Несмотря на то, что белорусский лидер Александр Лукашенко демонстрирует готовность противостоять Майдану, он оказывается в таком положении, когда у него теряется точка опоры на Востоке и давно потеряна точка опоры на Западе. Об этом рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: Лукашенко теряет точку опоры на Востоке и давно уже потерял на Западе © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

«И здесь задержание 33 русских богатырей может стать для него попыткой показать, что, дескать, против меня действует Россия, а Запад, как правило, если усматривал где российскую руку, молчаливо соглашался на любые, в том числе силовые, действия», — указал Золотарев.

Политолог добавил, что сейчас для Лукашенко важно добиться хоть какого-то компромисса в отношениях с Россией, потому что Запад очевидно настроен на его смещение.

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9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

Отношения между Россией и Белоруссией вступили в полосу очередного кризиса после того, как 29 июля белорусские силовики задержали 33 граждан России в санатории «Белорусочка» под Минском. По версии белорусской стороны, задержанные россияне принадлежат к полумифической «ЧВК Вагнера».

Россиян подозревают в организации массовых беспорядков и террористических актов. Российская сторона отвергает обвинения в участии своих граждан во внутриполитических процессах в Белоруссии накануне выборов главы государства.