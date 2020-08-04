Если посмотреть на таких лидеров постсоветских республик, как экс-председатель молдавской Демократической партии Владимир Плахотнюк или экс-президент Киргизии Курманбек Бакиев, отметил эксперт, то все это действительно может закончиться сценарием, когда при молчаливом согласии сторон такого лидера сносят.
«И здесь задержание 33 русских богатырей может стать для него попыткой показать, что, дескать, против меня действует Россия, а Запад, как правило, если усматривал где российскую руку, молчаливо соглашался на любые, в том числе силовые, действия», — указал Золотарев.
Политолог добавил, что сейчас для Лукашенко важно добиться хоть какого-то компромисса в отношениях с Россией, потому что Запад очевидно настроен на его смещение.
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9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
Отношения между Россией и Белоруссией вступили в полосу очередного кризиса после того, как 29 июля белорусские силовики задержали 33 граждан России в санатории «Белорусочка» под Минском. По версии белорусской стороны, задержанные россияне принадлежат к полумифической «ЧВК Вагнера».
Россиян подозревают в организации массовых беспорядков и террористических актов. Российская сторона отвергает обвинения в участии своих граждан во внутриполитических процессах в Белоруссии накануне выборов главы государства.