Александр Лукашенко в своем обращении к нации 4 августа оценил потери Белоруссии из-за торговых войн, несправедливых цен и дорогих кредитов в $9,5 млрд.
По словам Алексея Зубца, ежегодные дотации России за счет дешевого сырья, нефти и дешевых кредитов до последнего времени составляли примерно те же самые 10 миллиардов долларов в год
«Россия больше не готова предоставлять Белоруссии дешевые кредиты и дешевые энергоносители для белорусских НПЗ. Вот это и есть потери, которые господин Лукашенко оценил в эту сумму. Надо понимать, что кризис в отношениях между Белоруссией и Россией связан с захватом заложников, потому что арест граждан России в Белоруссии — это фактически захват заложников. В связи с этим потери белорусской экономики из-за разрыва экономических связей с Россией могут оказаться гораздо большими», — объяснил экономист.
По его словам, на белорусской границе уже появились очереди из белорусских фур, которые не могут пересечь российскую границу. Если Лукашенко продолжит свою политику давления и шантажа по отношению к России, то потери от факторов, которые он назвал, могут разорить белорусскую экономику.
9 августа в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.
Полностью интервью можно прочитать здесь.