Деньги, которые Россия закачивала в небольшую Белоруссию, были основой белорусского экономического чуда. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец

Александр Лукашенко в своем обращении к нации 4 августа оценил потери Белоруссии из-за торговых войн, несправедливых цен и дорогих кредитов в $9,5 млрд.

По словам Алексея Зубца, ежегодные дотации России за счет дешевого сырья, нефти и дешевых кредитов до последнего времени составляли примерно те же самые 10 миллиардов долларов в год

«Россия больше не готова предоставлять Белоруссии дешевые кредиты и дешевые энергоносители для белорусских НПЗ. Вот это и есть потери, которые господин Лукашенко оценил в эту сумму. Надо понимать, что кризис в отношениях между Белоруссией и Россией связан с захватом заложников, потому что арест граждан России в Белоруссии — это фактически захват заложников. В связи с этим потери белорусской экономики из-за разрыва экономических связей с Россией могут оказаться гораздо большими», — объяснил экономист.

«Попытка организовать бойню в центре Минска очевидна». Главное из обращения Лукашенко к народу © REUTERS, Maxim Guchek/BelTA

9 августа в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

Полностью интервью можно прочитать здесь.