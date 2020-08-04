Предложения первого президента Украины Леонида Кравчука по «особенной системе управления» Донбассом, предполагающие «расширение экономических и социальных свобод — это своего рода «политическая разводка». Об этом рассказала замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева в недавнем эфире радио Sputnik

Рудяков: Кравчук будет пускать пыль в глаза и ждать у моря погоды © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Когда, спустя шесть лет войны, людям говорят, мол, мы вас прекратим бомбить, только вы согласитесь на условия того, что у вас будут все налоги оставаться, то это звучит как издевательство. Не говоря уже о том, что после того, что там произошло, уже никто не хочет быть с Украиной», — уверена эксперт.

После того, что произошло в Донбассе, около 90% жителей Донецкой и Луганской народных республик уже не хотят быть в составе государства, от которого они видели столько крови, слез, и кошмара, категорична политолог.

Макеева добавила, что подобные обещания могли быть актуальны в 2014 году, когда Донбасс лишь выступал против насильственной украинизации и героизации нацизма, а сейчас они выглядят как издевательства.