Ранее Кравчук, возглавивший украинскую делегацию на переговорах по Донбассу в Минске, заявил, что не поддерживает предоставление особого статуса региону. По его словам, может идти только об «особенной системе управления», что предполагает «не меньше прав и свобод, чем имеют другие регионы Украины».
«Когда, спустя шесть лет войны, людям говорят, мол, мы вас прекратим бомбить, только вы согласитесь на условия того, что у вас будут все налоги оставаться, то это звучит как издевательство. Не говоря уже о том, что после того, что там произошло, уже никто не хочет быть с Украиной», — уверена эксперт.
После того, что произошло в Донбассе, около 90% жителей Донецкой и Луганской народных республик уже не хотят быть в составе государства, от которого они видели столько крови, слез, и кошмара, категорична политолог.
Макеева добавила, что подобные обещания могли быть актуальны в 2014 году, когда Донбасс лишь выступал против насильственной украинизации и героизации нацизма, а сейчас они выглядят как издевательства.