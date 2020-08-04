Консул Украины в Черногории Михаил Шматов возмущен тем, что местные власти разрешили въезд россиянам без ограничений, а гражданам Украины чинят препятствия. Об этом он написал на своей странице в Facebook 4 августа

«Я возмущен тем, что Россию сразу поместили в "зеленой" зоне. Без всяких условий, Карл! Я напомню, что Украина, которая с начала лета обеспечивает Черногорию наибольшим количеством туристов, имея сейчас 13-14 авиабортов в неделю, находится в ограниченных правах», — написал дипломат.

Китайцы, масоны, форум в Давосе и Зеленский. Украинцы назвали виновных в эпидемии коронавируса © REUTERS, AP

Кроме того, запрещены и путешествия самолетом, исключение делается только для организованных туристических групп.

Консул негодует: по его словам, индекс заболеваемости в России составляет 127,2, тогда как на Украине — 72,8.

Он почему-то стесняется упоминать о том, что Россия делает примерно в 30 раз больше тестов на коронавирус, чем Украина, что вызывает серьезные сомнения у экспертов относительно того, насколько данные Киева по распространению коронавируса соответствуют действительности.