Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев направил письмо в Reuters, в котором объяснил, почему Украина не покупает российский газ, хотя все возможности у нее для этого есть, написало агентство 4 августа

«Реформа украинского газового рынка создала возможность для любого украинского или иностранного трейдера покупать газ из России, если цены и условия будут конкурентоспособными. Но до сих пор Россия не предлагала газ на этих условиях», — цитирует Reuters Коболева.

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Между тем все контракты между «Газпромом» и «Нафтогазом» всегда становились достоянием общественности, чего нельзя сказать о контрактах по закупках газа Украиной у той же Словакии — это тайна за семью печатями.

Однако известно, что Киев все равно покупает российский газ, но не напрямую у «Газпрома», а через европейских посредников. Также представители «Нафтогаза» признавали, что им приходится переплачивать за газ сотни миллионов долларов.