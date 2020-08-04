«Реформа украинского газового рынка создала возможность для любого украинского или иностранного трейдера покупать газ из России, если цены и условия будут конкурентоспособными. Но до сих пор Россия не предлагала газ на этих условиях», — цитирует Reuters Коболева.
Последний также заявил, что «Украина никогда не вернется во времена коррумпированных энергетических сделок и энергетической зависимости от России».
Между тем все контракты между «Газпромом» и «Нафтогазом» всегда становились достоянием общественности, чего нельзя сказать о контрактах по закупках газа Украиной у той же Словакии — это тайна за семью печатями.
Однако известно, что Киев все равно покупает российский газ, но не напрямую у «Газпрома», а через европейских посредников. Также представители «Нафтогаза» признавали, что им приходится переплачивать за газ сотни миллионов долларов.