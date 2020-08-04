«Реформа украинского газового рынка создала возможность для любого украинского или иностранного трейдера покупать газ из России, если цены и условия будут конкурентоспособными. Но до сих пор Россия не предлагала газ на этих условиях», — цитирует Reuters Коболева.

Решение окончательное: «Газпром» получил право возобновить прокладку «Северного потока - 2»
Решение окончательное: «Газпром» получил право возобновить прокладку «Северного потока - 2»
© Газпром флот
Последний также заявил, что «Украина никогда не вернется во времена коррумпированных энергетических сделок и энергетической зависимости от России».

Между тем все контракты между «Газпромом» и «Нафтогазом» всегда становились достоянием общественности, чего нельзя сказать о контрактах по закупках газа Украиной у той же Словакии — это тайна за семью печатями.

Однако известно, что Киев все равно покупает российский газ, но не напрямую у «Газпрома», а через европейских посредников. Также представители «Нафтогаза» признавали, что им приходится переплачивать за газ сотни миллионов долларов.

 