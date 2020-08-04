Вошедший в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе экс-премьер Витольд Фокин выразил готовность совершить поездку на неподконтрольные Киеву территории Донбасса и пригласить представителей республик Донецка и Луганска на Украину. Об этом он рассказал 4 августа сайту «Гордон»

На прошлой неделе руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма ушел со своей должности. Его место занял другой бывший президент — Леонид Кравчук, теперь к нему присоединился и 87-летний Фокин. В бой идут одни старики. Первый премьер независимой Украины присоединился к Кравчуку в ТКГ © commons.wikimedia.org, Anatoliy Pashko

По словам первого главы правительства независимой Украины, он, как и Кравчук, убежден, что без компромиссов будет невозможно достичь мира в Донбассе. Он не согласился с мнением, что договоренность о режиме тишины между противоборствующими сторонами является шагом к капитуляции, напротив, подчеркнул Фокин, это шаг к победе.

«Я, как и Леонид Макарович [Кравчук], уверен, что достичь мира возможно, когда мы посмотрим друг другу в глаза. Надо ехать на Донбасс и приглашать людей сюда. Я лично, если бы мне такое предложили, согласился бы с группой специалистов и политиков поехать на оккупированную территорию и поговорить с людьми, понять их позицию, попробовать найти возможность пойти им навстречу, но, безусловно, без ущерба для интересов и суверенитета Украины», — заявил экс-премьер.

Он также отметил, что Донбасс «был, есть и будет украинским».